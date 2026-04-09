JR東海と吉本興業のコラボイベントが9日、開催され、今春から拠点を東京へ移すツートライブ、カベポスター、たくろうのお笑いコンビ3組が登場した。

JR東海は上京する若者へのエールを込めた特別列車「ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜」を運行。社内では同じく今春から“東京進出”する昨年の「M―1」王者・たくろう、「THE SECOND」優勝のツートライブ、M―1で2度決勝進出したカベポスターが午前9時51分発のぞみ346号で貸し切った15、16号車に乗り込み、上京にちなんだ漫才やコーナーなどお笑い企画、写真撮影会が開かれた。

出発前にはホームでトークイベント。冒頭でたくろう・きむらバンド（36）が「上京するってどういう状況〜」と叫び、ちょっぴり滑ってイベントは“発車”。ツートライブ・周平魂（42）は「東の大都会へ“のぞみ”を求めて。大阪の方からボクらの“ひかり”が届くように。全国にボクたちの名前が“こだま”するようにというイメージで」と東海道新幹線にかけてあいさつ。拍手を浴びた。相方のたかのり（41）は「東京へ行って、大阪と違うキャラを披露します」と新たなスタイルを模索する構えだ。

たくろうの赤木裕（34）は「1からのスタート。新人のつもりで東京一年生として。覚悟を決めました」。カベポスターの永見大吾（36）は「この日から上京したなっていう機会に。いい日になったなと」と気を引き締めていた。

「1時間早く起きて部屋でベッドの解体をしてました」という理由であわや遅刻しそうになったのがカベポスターの浜田順平（38）。6人全員が大阪から引っ越す。気になるのが家賃。大阪と東京では家賃の差が1・5倍から2倍と言われるが、たくろうのきむらは「4倍です」と明かし、相方の赤木は「ちょうど5倍」とM―1王者らしく部屋をグレードアップする。一方でツートライブの周平魂は「大阪が10万5000円で部屋を残したまま。東京が13万5000円です」と東西両方の二重生活。カベポスターの浜田は「10万から17万円に。1・7倍です」と明かした。

乗客の中には転職や異動で上京する113人が乗り込み、3組6人の“上京芸人”とともに新たなスタートを切った。