藤井 風、『Coachella』出演ステージ決定 Suchmos・TAIKINGらバンドメンバーも発表
藤井 風が出演する音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』の第1週タイムテーブルが公開され、出演ステージおよび時間が明らかになった。あわせて、ステージをともにするバンドメンバーも藤井のスタッフのXアカウントにて明かされた。
【写真】藤井 風のほか、Creepy Nuts、YOUSUKE YUKIMATSUが登場『Coachella』第1週タイムテーブル
同フェスは、10日から12日、17日から19日（現地時間）にアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催されるアメリカ最大級の野外音楽フェスティバル。今年はサブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、カロルGがヘッドライナーを務める。日本人アーティストとしては、藤井のほか、Creepy Nuts、YOUSUKE YUKIMATSUが出演する。
藤井はDAY2のMojaveステージに出演。出演時間は、日本時間12日午前8時30分から9時20分までとなる。
今回のステージには、シャイ・カーター（Cho）、ARIWA（Cho／ASOUND）、江崎文武（※崎＝たつさき Key／WONK）、TAIKING（Gt／Suchmos）、KOBY SHY（Ba）、佐治宣英（Dr）が参加。KOBY SHYがバンドマスターを務める。
なお、配信のタイムテーブルは現時点で公開されていないが、各会場のライブの模様はYouTubeチャンネルで配信予定となっている。
【写真】藤井 風のほか、Creepy Nuts、YOUSUKE YUKIMATSUが登場『Coachella』第1週タイムテーブル
同フェスは、10日から12日、17日から19日（現地時間）にアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催されるアメリカ最大級の野外音楽フェスティバル。今年はサブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、カロルGがヘッドライナーを務める。日本人アーティストとしては、藤井のほか、Creepy Nuts、YOUSUKE YUKIMATSUが出演する。
今回のステージには、シャイ・カーター（Cho）、ARIWA（Cho／ASOUND）、江崎文武（※崎＝たつさき Key／WONK）、TAIKING（Gt／Suchmos）、KOBY SHY（Ba）、佐治宣英（Dr）が参加。KOBY SHYがバンドマスターを務める。
なお、配信のタイムテーブルは現時点で公開されていないが、各会場のライブの模様はYouTubeチャンネルで配信予定となっている。