カベポスター・浜田順平、きょう上京 家賃は10万→17万にアップ「言うなれば…」
東京進出するお笑いコンビ・カベポスター（浜田順平、永見大吾）が9日、新大阪駅で行われた東海旅客鉄道（JR東海）と吉本興業による上京応援企画「ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜」に出席。上京後の家賃を明かした。
【写真】ワクワクしてる？荷物を担ぎ新幹線に乗り込む浜田順平
新大阪駅のホームにツートライブ（たかのり、周平魂）、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、と共に上がってきたカベポスター。MCのコウノ・オブ・ザ・イヤー（アイラブ地球）から意気込みを聞かれると、周りがボケる中、永見が「上京させていただくんですけど、この日から上京したなっていう気持ちがまだ切り替えられてないと思うんで、この機会をいただいたことが、上京したなと感じられる、そんないい日になったら」と真面目なコメント。ただ、明日には大阪で収録があるそうで「きょうの夜に大阪に戻る」と明かし、笑いを誘った。
イベントの後、3組は囲み取材にも応じた。浜田は今朝に自宅のベッドを処分し、きょうが本格的な上京と言う。永見は「まだ引っ越し終わってないんですよ。ただ完全に東京に引っ越す予定です。ただ、大阪13年くらい住んでいるんですけど、その間、いろんなところでトイレしてるんで、マーキングはできています」と話した。
さらに上京後の家賃事情について、浜田は「僕は10万が17万に1.7倍ぐらい」とぶっちゃけ。「家賃が言うなれば、“やちんちん”に変わるくらい」と言い、永見は「家賃とかの話、あんまり正直言いたくないので、性癖を言う…」と2人そろってボケていた。
東海道新幹線を号車単位で貸切りできる「貸切車両パッケージ」を活用した特別な新幹線を運行する同企画。新大阪駅長からの激励の言葉を受け取った3組は、転職や転勤などで上京する人たち113人が共に特別列車に乗車。駅員らによるお見送りを受けて午前9時51分、東京に向けて出発した。
【写真】ワクワクしてる？荷物を担ぎ新幹線に乗り込む浜田順平
新大阪駅のホームにツートライブ（たかのり、周平魂）、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、と共に上がってきたカベポスター。MCのコウノ・オブ・ザ・イヤー（アイラブ地球）から意気込みを聞かれると、周りがボケる中、永見が「上京させていただくんですけど、この日から上京したなっていう気持ちがまだ切り替えられてないと思うんで、この機会をいただいたことが、上京したなと感じられる、そんないい日になったら」と真面目なコメント。ただ、明日には大阪で収録があるそうで「きょうの夜に大阪に戻る」と明かし、笑いを誘った。
さらに上京後の家賃事情について、浜田は「僕は10万が17万に1.7倍ぐらい」とぶっちゃけ。「家賃が言うなれば、“やちんちん”に変わるくらい」と言い、永見は「家賃とかの話、あんまり正直言いたくないので、性癖を言う…」と2人そろってボケていた。
東海道新幹線を号車単位で貸切りできる「貸切車両パッケージ」を活用した特別な新幹線を運行する同企画。新大阪駅長からの激励の言葉を受け取った3組は、転職や転勤などで上京する人たち113人が共に特別列車に乗車。駅員らによるお見送りを受けて午前9時51分、東京に向けて出発した。