元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が9日までに自身のSNSを更新。「どうするべきだったのか」と“もやる”出来事があったことを明かした。

「小さなスーパーで、お会計前の商品をしれっとエコバッグに入れてる女性を見かけてしまい。気になって後ろを通る時しっかりめに“すみません”って言ってみたら普通に会釈されて…」と振り返った。

そして、「すぐレジで自分の買い物を済ませてグルッと店内を見渡してみたんだけどもう姿はなく」と言い、「どうするべきだったのか、もやる」とつづった。

この投稿に「お店のひとに声をかけたほうが良かったかと思います」「病気障害なので治らないと思うけど、僕なら、盗み続ける人生でいいんですか？、と、その人に言って去ります。店には言いません。言うなら、万引きされてますよと言うだけ」「他の方のコメントで“身の安全のために関わらない方がいい”が結構多くてそれが正解なのかなーと思いつつも、やはりお店の方の立場を考えると店員さんに伝えた方がいいのかなーと思いました」「もやる感覚を含め、バーコード読み取りによる無人会計方式が成立する日本は素晴らしいと思います」などの声が寄せられている。