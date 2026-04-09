スウェーデン代表はポーランド代表とのプレイオフを制し、今夏のW杯本大会出場を決めた。グループFで日本代表とも対戦することになっている。



指揮官はグレアム・ポッターだ。スウェーデンは昨年10月に就任したが、そのときすでにスウェーデンは予選グループ最下位となっており、2試合を残していたが状況は絶望的だった。しかしネーションズリーグでの戦績によりプレイオフ出場権を獲得。ウクライナを3-1、ポーランドを3-2で破り、本大会へと駒を進めている。





ブライトンで名を揚げたものの、チェルシー、ウェストハムではうまくいかず解任の憂き目にあったポッター監督。しかしスウェーデン代表では喜びを味わった。プレイオフ勝利後、代表チームバスでビール片手に喜びを表すポッター監督の姿が自身のInstagramストーリーに投稿されていた。スウェーデンではその功績は称賛されているようだ。英『Daily Mail』によると、人気コメディアンコンビのポッドキャストでは、ポッターに市民権を与えるべきだとのジョークが交わされているという。ウェストハムを解任されてわずか6カ月で、ポッター監督をとりまく状況は大きく変わったと言えそうだ。「彼にパスポートとスウェーデン国籍を与えよう。もっと愛されるようになるだろう」ポッター監督はタレント揃いのチームを活かすことができるか。日本代表にとっても強敵となることは間違いない。