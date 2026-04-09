TBS・安住紳一郎アナ、あす＆来週月曜『THE TIME，』「放送がありません」 理由も説明
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、9日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に出演。あすと来週月曜の同番組が放送休みとなることを伝えた。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
番組で「おはようございます。今朝のお目覚め、いかがでしょうか」とあいさつ。「ゴルフのマスターズの中継がありますので、ご覧いただいている『THE TIME，』あす金曜日、それから来週月曜日の放送がありません」と説明。続けて「マスターズは1931年、昭和9年から続く伝統あるゴルフの大会ですが、TBSもここ50年間ずっと生中継を行っています」と伝え、「『THE TIME，』木曜、金曜担当の小沢アナウンサーが今回の大会のリポーターを務めます」と、現地取材中の小沢光葵アナウンサーにつないだ。
その後小沢アナが、試合会場である米ジョージア州のオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブから中継で登場。「入場チケットの当選確率は0.55％ということで、人気ぶりがよくわかります」などと伝えた。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
番組で「おはようございます。今朝のお目覚め、いかがでしょうか」とあいさつ。「ゴルフのマスターズの中継がありますので、ご覧いただいている『THE TIME，』あす金曜日、それから来週月曜日の放送がありません」と説明。続けて「マスターズは1931年、昭和9年から続く伝統あるゴルフの大会ですが、TBSもここ50年間ずっと生中継を行っています」と伝え、「『THE TIME，』木曜、金曜担当の小沢アナウンサーが今回の大会のリポーターを務めます」と、現地取材中の小沢光葵アナウンサーにつないだ。
その後小沢アナが、試合会場である米ジョージア州のオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブから中継で登場。「入場チケットの当選確率は0.55％ということで、人気ぶりがよくわかります」などと伝えた。