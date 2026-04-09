「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のX（旧Twitter）を更新。「今日のごみトリビア」として、プラスチック資源の回収ルールの変更について紹介しました。

【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 プラスチック資源は「これまでは容器包装だけだったので、袋や容器のみの回収でしたが、これからはスプーンも資源として回収を始めた所もあります！」【マシンガンズ滝沢】





滝沢秀一さんは、「４月１日からプラスチック資源の回収が変わった所があります。」と投稿。







続けて「これまでは容器包装だけだったので、袋や容器のみの回収でしたが、これからはスプーンも資源として回収を始めた所もあります！製品プラといって、他にはプラハンガーなど、製品全てがプラ素材であれば回収します！」と呼びかけました。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。







※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】