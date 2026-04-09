犯罪被害者の支援のため、警察庁は９日、被害者の心理的な負担軽減に向けた「被害者手帳」のモデル案を公表した。

これを基に、都道府県警が地域の支援機関の連絡先を盛り込むなどして完成させ、今年度中に配布を始める予定。

被害者団体からの要望を受け、政府が３月に閣議決定した「第５次犯罪被害者等基本計画」に、警察による被害者手帳の作成・交付が盛り込まれた。同庁は、殺人や性犯罪、重大交通事故などの被害者や遺族らを対象に、年間約３万部の配布を見込んでいる。

モデル案は被害者団体の意見を取り入れ、約１００ページにまとめられた。同じ被害体験を複数の機関に繰り返し説明する心理的な負担を軽減するため、事件概要や、心身の不調などの症状を記録する欄を設けた。このほか、捜査機関や裁判所の担当者らとのやり取りを記述する欄もある。

突然、犯罪に巻き込まれた被害者が混乱しないよう刑事手続きの流れを図解して説明し、公的支援制度やカウンセリング先などの支援機関も紹介している。今後、都道府県警が地域の支援施策などを盛り込み、手帳の名前やデザインを決めて完成させる。

犯罪被害者は事件の数年後に心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症することもあり、長期的な支援を受けることが重要になる。警察庁の担当者は「被害者の方々に手帳を長く活用してもらえるよう、警察や自治体向けの研修を進めたい」と話している。