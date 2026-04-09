人生の後半戦を穏やかに、自分らしく生きるための「熟年離婚」。しかし、いざ別れて一人の暮らしが始まると、年金だけでは足りないというお金の不安や、離れて暮らす子どもとの関係性の変化など、離婚前には想像もしていなかった壁に直面することも……。本記事ではFPオフィスツクル代表の内田英子氏が、Aさんの事例とともに、熟年離婚で「本当に大切なこと」について解説します。※本記事で取り上げている事例は、複数の相談をもとにしたものですが、登場人物や設定などはプライバシーの観点から一部脚色を加えて記事化しています。読者の皆さまに役立つ知識や視点をお届けすることを目的としています。個別事例の具体的な取り扱いは、税理士・弁護士・司法書士など専門家にご相談ください。

離婚後、穏やかな日々を送っていたが…「娘からのLINE」に呆然

65歳のAさんが夫と離婚してしばらく経ち、暮らしが少し落ち着いてきたころのことでした。Aさんのもとに、娘が久しぶりに帰省しました。食事をしながら、Aさんはつい胸の内をこぼしたのです。

「年金だけでは、少し心もとなくてね」

その瞬間、娘の表情が変わりました。しばらく黙っていたかと思うと、食事を早々に済ませ、そそくさと帰り支度を始めてしまいます。

玄関に向かう娘の背中に、Aさんは戸惑いながら声をかけました。「次はいつ来る？」娘は振り返ることもなく、「また連絡する」とだけ残して帰っていきました。

その日の夜。娘から1通のLINEが届きます。そこには、短い言葉でこう書かれていました。

『お母さんはお金が一番大事だったんでしょう』

Aさんには、その言葉の真意がまったく理解できませんでした。『そんなわけない……』弁解のメッセージを返信しましたが、いつまで経っても「既読」がつきません。

広い家で一人、Aさんはしばらくスマートフォンを握りしめたまま立ち尽くしてしまいます。自分はお金だけを求めてきたつもりはない。苦痛だった結婚生活を終わらせたかっただけなのに、なぜ娘はあんな言い方をしたのか――。Aさんにはわかりませんでした。

モラハラ気質の5歳年上“昭和型”夫

Aさんの元夫は5歳年上で、家庭では強い言葉と威圧で家族を押さえ込むような人でした。気に入らないことがあると、すぐにカッとなり、怒鳴る。物を投げる。ときには手が出ることも。「出て行け、ここは俺の家だ！」「親子の縁を切る！ 勘当だ！」そんな言葉が、日常のなかで当たり前のように飛び交っていました。

夫は外ではしっかりと働き、それなりに稼ぎもありました。家計管理を含めた家のことはすべてAさんに任されていたため、周囲には「甲斐性のある夫」と映っていたことでしょう。しかし、Aさんは長年、夫の怒りを避けながら暮らし、娘もまた父の顔色をうかがいながら育ちました。夫の機嫌一つで空気が変わるため、妻と娘にとって家の中は緊張の連続でした。

すぐには離婚できず、ひそかに準備を続けた日々

それでも、Aさんはすぐには離婚しませんでした。娘がまだ小さく、教育費も必要で、Aさん自身にも離婚後の生活を支えられるだけの収入がなかったからです。

だからこそAさんは、家計を預かる立場のなかで、少しずつ貯金を増やしていくことを考えました。「十分な金額を貯めてから離婚しよう」その日のために、表向きはいつもどおり暮らしながら、ひそかに備えていたのです。

やがて娘が独立し、貯蓄も充分に準備できたころ、Aさん自身も年金受給時期が近づいてきたことを機に、Aさんは決意しました。

「このまま、この人と二人の老後を過ごすのは無理だ」

離婚を告げたとき、夫は驚き、最初は拒んでいました。しかし、最後は弁護士を交え、調停を経て離婚が成立します。Aさんは年金分割も行い、自宅と2,000万円を受け取り、「納得のいく離婚ができた」と、そのときは心から安堵したのです。

自宅と2,000万円、一見十分にみえたが…

離婚の条件だけをみれば、Aさんは十分な成果を得たように思えます。自宅を確保し、まとまった現金も手元にある。しかし、離婚後に一人の暮らしが始まると、これまでみえていなかった老後の現実が容赦なく押し寄せてきました。

年金分割後のAさんの手取り額は月約10万円。一方、生活費は月約13万円で、毎月3万円の赤字でした。この状態が長く続けば、不足額は老後全体で1,000万円を超える恐れも。さらに、雨漏りをきっかけにみつかった家の修繕費は約200万円。日々の暮らしのなかで想定外の出費がみえてきたとき、それまで大金だと思っていた「2,000万円」が、急に底の抜けた空っぽの容器のように感じられ、Aさんは恐怖を覚えたのです。

物価高に加え、体調を崩して医療費の負担も増え、取り崩し額が膨らむ月もありました。「もし医療や介護の費用がさらに増えたら。エアコンや冷蔵庫、車が壊れたら……」Aさんは、これからの暮らしが急に不安でたまらなくなってしまいました。

離婚を急ぐあまり、その先の「収支」まで見通せない熟年離婚

熟年離婚では、別れたあとの暮らしより、まず“別れること”が優先されやすいものです。特に長年暮らしに苦痛を感じていれば、一刻も早く離れたいという思いが強く、その先の生活設計まで十分に考えきれない人は少なくありません。Aさんの場合も、財産分与も年金分割も行っていましたが、「この先どう生計を維持していくのか」までは十分に整理しきれていなかったのでしょう。

離婚の条件は「いくら受け取るか」だけでなく、「受け取ったあとの生活に納得できるか」まで見通して初めて、本当の意味で“納得のいく離婚”といえるのかもしれません。

隠されていた娘の真意

Aさんにとってもう一つの想定外だったのが、一人娘との関係性です。娘もまた、父の暴言や威圧のなかで育ってきました。父は怖い存在であり、家は安心できる場所ではなかったはずです。

しかし、娘にとってつらかったのは、父の存在だけではなかったのかもしれません。Aさんは、普段のストレスから夫への愚痴を娘にこぼすことも少なくありませんでした。母にとって娘は支えだったのでしょう。けれど娘にとっては、自分の気持ちに蓋をして母を支えなければならない状況が、大きな負担だったようです。

「お母さんはお金が一番大事だったんでしょう」という言葉の奥には、「お金のことより、私の気持ちに気づいてほしかった」という、長年声にできなかった思いがあったのかもしれません。

熟年離婚で本当に大切なのは、その後の「判断軸」を持つこと

熟年離婚で本当に大切なのは、財産分与でいくら得るかだけではありません。

その金額でどのような暮らしができるのか。年金と支出の差額はいくらか。貯蓄は何歳まで持つのか。使うべき支出はなにか。そして、家族とどう向き合っていくのか。そこまで見通して初めて、離婚後の生活設計は現実のものになります。

人生には、お金だけでは整理しきれない現実があります。家族との関係や健康状態、日々の楽しみややりがいなど。それぞれを織り込みながら、暮らしは成り立っています。だからこそ、お金の見通しを持ったうえで、必要なものを見極め不要なものは手放していく。その判断軸を持つことが、その後の生活を支える土台となるのではないでしょうか。

内田 英子

FPオフィスツクル代表

ファイナンシャルプランナー