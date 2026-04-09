ミッフィーの“ルームアイテム”が登場！ 「OPAQUE．CLIP」コラボでメッシュバッグや傘なども展開
ファッションブランド「OPAQUE．CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、4月9日（木）から、ミッフィーとコラボレーションしたアイテムの先行予約販売を公式オンラインストアで開始する。
【写真】ミッフィーになりきれる!? キュートなルームウェアも
■ミッフィーと過ごすリラックスタイム
今回発売される「miffy × OPAQUE．CLIP」は、毎日の“おうち時間”を心地よく彩るルームアイテムをはじめとしたコラボ商品。
ラインナップには、フード部分にミッフィーの耳と顔がデザインされた「パイルルームワンピース」に加え、ミッフィーの耳を立体的に表現した「パイルルームスリッパ」や「パイルヘアバンド」など、肌触りのいいパイル生地を使用したアイテムがそろう。
また、おでかけに最適な商品も展開され、中身がひと目で分かるチュールメッシュ素材を採用した「さがら刺繍チュールメッシュポーチ」や、大人でも持ちやすい配色の「晴雨兼用折りたたみ傘」が登場。いずれも、オリジナル限定のネームと下げ札が付属する。
さらに、「パイルルームスリッパ」、「パイルヘアバンド」、「さがら刺繍チュールメッシュポーチ」、「さがら刺繍チュールメッシュバッグインバッグ」、「パイル巾着ポーチ」、「パイルティッシュポーチ」の6種類のアイテムはWEB＆店舗限定カラーが用意される。
なお、公式オンラインストアでは4月9日（木）10時00分から先行予約販売を開始し、ついで4月10日（金）より順次発売。店頭販売は4月11日（土）から開始予定だ。
【写真】ミッフィーになりきれる!? キュートなルームウェアも
■ミッフィーと過ごすリラックスタイム
今回発売される「miffy × OPAQUE．CLIP」は、毎日の“おうち時間”を心地よく彩るルームアイテムをはじめとしたコラボ商品。
ラインナップには、フード部分にミッフィーの耳と顔がデザインされた「パイルルームワンピース」に加え、ミッフィーの耳を立体的に表現した「パイルルームスリッパ」や「パイルヘアバンド」など、肌触りのいいパイル生地を使用したアイテムがそろう。
さらに、「パイルルームスリッパ」、「パイルヘアバンド」、「さがら刺繍チュールメッシュポーチ」、「さがら刺繍チュールメッシュバッグインバッグ」、「パイル巾着ポーチ」、「パイルティッシュポーチ」の6種類のアイテムはWEB＆店舗限定カラーが用意される。
なお、公式オンラインストアでは4月9日（木）10時00分から先行予約販売を開始し、ついで4月10日（金）より順次発売。店頭販売は4月11日（土）から開始予定だ。