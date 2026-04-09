歌手のDAIGO（48）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】DAIGOが誕生日を祝われる様子や子どもたち（複数カット）

DAIGOは2016年1月、俳優の北川景子（39）と結婚し、5歳の長女と2歳の長男を育てている。Instagramではプライベートや仕事について発信し、家族で訪れた北海道や島根県での子どもたちの姿、自身がボーカルをつとめるロックバンド「BREAKERZ」のライブ後に誕生日をお祝いしてもらった様子なども披露してきた。

誕生日を迎え芸能界やファンから多くの祝福

2026年4月8日の更新でも、誕生日をお祝いしてもらったことを報告。「HAPPY BIRTHDAY TO ME！48歳になりました！先日HYDEさんとyasuさんとDAIGOのお祝いを一緒にできました！神と兄貴！最高の先輩がいて幸せです！めちゃ楽しかったー！！ちなみに1番最初のお祝いメッセージはHYDEさん！0時ぴったりにくれました！！うれしすぎる、ありがとうございます！」と、嬉しさをつづった。

この投稿には、コブクロの小渕健太郎、フリーアナウンサーの望月理恵らが「いいね！」をつけて祝福。ファンからも「DAIGOさんおめでとうございますー！」「3人そろった姿を見れる日が待ち遠しいですが、この写真が見れただけで幸せです！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）