９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円８５銭前後と前日の午後５時時点に比べ６５銭程度のドル高・円安で推移している。



８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円５７銭前後と前日に比べ１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランが２週間の停戦で合意したことを受け、「有事のドル買い」の巻き戻しで一時１５７円８９銭まで軟化した。



ただ、イランのガリバフ国会議長が自身のＳＮＳに「米国との停戦合意は破られた」と投稿するなど中東情勢は依然として不安定で、この日の東京市場では基軸通貨であるドルに再び買いが流入。時間外取引で米原油先物が強含みとなっていることで、日本の貿易収支悪化を懸念した円売りが出やすくなっていることもあり、ドル円相場は午前９時５０分ごろに１５８円８０銭台をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８５円１７銭前後と同１５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS