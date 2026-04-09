サイゼリヤ<7581.T>が急反落し東証プライム市場における値下がり率トップとなっている。８日の取引終了後に２６年８月期の連結業績予想について、営業利益を１９０億円から１８２億円（前期比１７．４％増）へ、純利益を１２４億円から１１８億円（同５．７％増）へ下方修正したことが嫌気されている。



メニュー施策やＤＸ活用の効果などにより、既存店の客数・客単価が引き続き増加する見通しで、売上高は２７６３億円から２９７０億円（同１５．７％増）へ上方修正した。ただ、コメ価格の高騰などの食材価格の上昇で上期の粗利益率が予想を下回り、下期もその傾向が続くと予想していることから、利益は下方修正した。なお、同時に発表した２月中間期決算は、売上高１４２８億５４００万円（前年同期比１７．５％増）、営業利益８６億５４００万円（同３９．９％増）、純利益５６億３５００万円（同２０．７％増）だった。



同時に、中国・成都市とインドネシアに１００％子会社を設立すると発表した。成都及びインドネシアでの店舗展開を進め、更なる事業の拡大を図ることが目的。なお、同件による業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS