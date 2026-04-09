「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１０時現在で、さくらインターネット<3778.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



９日の東京市場で、さくらネットは軟調に推移。７日に年初来高値３７５５円をつけた反動が出ているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



同社株が人気化したのは、３日に「日本マイクロソフト（東京都港区）と日本国内におけるＡＩインフラの選択肢の拡大を目的に協業する」と発表したこと。「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ａｚｕｒｅ」を利用する顧客が、さくらネットのＡＩ計算基盤を活用できるソリューションの共同開発に向けて検討を開始したという。



出所：MINKABU PRESS