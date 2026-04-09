開催：2026.4.9

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 2 - 6 [カブス]

MLBの試合が9日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとカブスが対戦した。

レイズの先発投手はジョセフ・ボイル、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。

1回表、1番 ニコ・ホーナー 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカブス得点 TB 0-1 CHC

3回裏、2番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 1-1 CHC

5回表、8番 マイケル・コンフォート 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 TB 1-3 CHC、さらにライトが悪送球でカブス得点 TB 1-4 CHC、1番 ニコ・ホーナー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 TB 1-5 CHC、2番 マイケル・ブッシュ 5球目を打ってキャッチャーゴロ しかしキャッチャーが悪送球でカブス得点 TB 1-6 CHC

8回裏、3番 ジェーク・フレーリー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 2-6 CHC

試合は2対6でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのコリン・レイで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はレイズのジョセフ・ボイルで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでレイズは5勝7敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区3位。一方カブスは6勝6敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 11:44:49 更新