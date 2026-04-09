ツルハホールディングス <3391> [東証Ｐ] が4月9日午前(10:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は630億円になり、27年2月期も前期比55.5％増の981億円に拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



同時に、今期の年間配当は48円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は3.4％減配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は223億円となり、売上営業利益率は前年同一期間の3.6％→3.6％とほぼ横ばいだった。



※25年2月期(9ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース