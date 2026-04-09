元宮崎県知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内のホテルで記者会見し、来年１月の任期満了に伴う県知事選に出馬すると表明した。「次期宮崎選挙に出馬をさせていただく。理由は宮崎の衰微、衰退がある」と述べた。

２０２２年１２月の知事選と同様に５選を目指す現職・河野俊嗣氏（６２）と事実上の一騎打ちとなる可能性がある。２回目の現職ＶＳ元職、師弟対決で激戦は必至とみられる。これまでの取材に「３年前から決めていたことでもあり、もともと選択肢の一つだった」とした上で「（落選後の）３年間の活動の延長線上に、今がある、という感覚」と語っていた。

東国原氏は同県都城市出身で、上京後はビートたけしの一番弟子としてタレント活動を行った。「たけし軍団」の過激な行動や自らの不祥事で「どん底」と自らが評する複数回の謹慎期間を経験。２００６年末に芸能活動に終止符を打ち、政治家に転身した。元知事が絡む官製談合事件で県内が揺れる中、０７年１月の知事選に出馬。有力２候補を破り、初当選した。

在任中は宮崎牛やマンゴーなどを首都圏や海外に売り込むトップセールスを行い、９０％近い支持率を記録。海外メディアが、支持率の高さから「独裁国家のトップ」と比較したこともあった。当時、河野氏は副知事を務めていたが、東国原氏が１期で退任し、知事に就任している。

その後、２０１１年４月の東京都知事選に出馬も、石原慎太郎氏に敗れ、２位で落選。衆院議員などを経て２２年の知事選に再挑戦し、河野氏との「師弟対決」となった。事前の情勢調査ではダブルスコア以上の大差で離されていたが、選挙戦１か月前から終盤にかけて、知名度を生かし、無党派層を取り込むなど猛追。約２万３０００票差まで迫った。勝利した河野氏が涙を見せるほどの激しい選挙戦となった。

元県議の新人・右松隆央氏も出馬する意向を表明している。