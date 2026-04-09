イラン戦争の影響で目下、薬が不足する可能性が高まっている。果たして、私たちにできることは何なのか？ 医師や薬剤師に徹底取材したところ、こんな答えが返ってきた。

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「今こそ薬を減らすことを考えてみるべきです」

薬剤師が語る薬への影響

激しい攻撃の応酬が続いたイラン戦争。原油確保の要衝であるホルムズ海峡も、事実上封鎖されてきた。実は、その余波は医薬品業界にも及んでいる。

「原薬の多くは、ヨーロッパなどからの輸入品。輸送コストの高騰が懸念されています。また、プラスチック製品の原料となるナフサも原油から得られる。錠剤などを押し出して取り出す形のPTP包装や、軟膏の容器の価格高騰も薬の原価を押し上げる恐れがあるのです」（医薬品関係者）



薬局からも悲鳴が上がっている（写真はイメージ）

宮城県仙台市にある「明日可薬局」の薬剤師・文屋隆之氏が危惧する。

「近年は薬価が下がり続ける傾向にあり、原薬を輸入して製造し、現場に届くまでのコストが上がれば、採算が取れなくなる薬が多く出てきます。すると、メーカーとしても生産量を担保できなくなる。今は在庫がありますが、中東情勢の不安が続けば、手に入りづらい医薬品が増えていくのではないかという懸念はあります」

「多剤併用」のリスク

だが、そんな今だからこそ、「減薬」に取り組んでみてはどうだろうか。

厚労省の「社会医療診療行為別統計」（2024年）によれば、院外処方された薬剤の種類が5種類以上と答えた人の割合は、65〜74歳で、27.3％。中でも、薬を6種類以上飲んでいる場合は「多剤併用」と呼ばれる危険な状態だ。国際医療福祉大学成田薬学部の富田隆教授が言う。

「高齢になるにつれ、飲んだ薬を体内で無毒化する能力（代謝）が低下していく。さらに、無毒化した薬を腎臓から排出する機能（排泄）も弱っていくため、副作用の発現に直結する場合があるのです」

東京都江戸川区のひまわり医院の伊藤大介院長もこう指摘する。

「論文では、65〜79歳を対象に、多剤併用をやめたことで死亡率が29％減少したという結果も出ています。この状況を機に、一度薬の見直しをしてみてはどうでしょうか」

「減らせる薬」と「減らすと危ない薬」をリスト化

そこで「週刊文春」は今回、「減らせる薬」と「減らすと危ない薬」をリスト化。薬の中止や変更は必ず主治医や薬剤師と相談することを大前提に、服用している薬についてチェックしてみよう。

《この続きでは、●糖尿病薬、降圧剤、睡眠薬、抗不整脈薬…減薬していいのは？ ●鎮痛剤 高齢者はロキソニンよりカロナール、漢方薬などのトピックを詳しく報じている。記事全文は4月9日（木）発売の「週刊文春」および現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月16日号）