〈なぜ「ゴミ屋敷に住むホステス」に男性たちは騙されたのか？ 6人が不審死『鳥取連続不審死事件』上田美由紀が男性たちに取り入った「手口」〉から続く

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再婚相手が次々に死亡、4人を毒殺した罪に問われ死刑判決が下りた筧千佐子（2024年に死亡）。被害者は10人超とも報じられ、「後妻業の女」とも呼ばれた筧は殺人の理由について「差別」と答えたという。一体どんな差別が、彼女を大量殺人に駆り立てたのか。

多くの死刑囚を取材してきたノンフィクションライター・片岡健さんの新著『実録 死刑囚26人の素顔』（宝島社）から、一部抜粋してお届けする。



筧と著者が面会した京都拘置所 ©片岡健

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第一印象は「どこにでもいる老女」だったが……

人を殺めながら、罪の意識を感じている様子が一切見受けられない者がいる。「後妻業」と呼ばれた筧千佐子もそういう人物だったが、面会中、人間らしい一面を垣間見せたこともあった。一体、どれが本当の筧千佐子だったのか。私はいまだにわからない。

私が筧千佐子と初めて面会したのは2017年12月15日、京都拘置所においてだった。千佐子はこの日、上はニット、下は八分丈のジーンズというラフな服装で面会室に現れた。短めの髪は大部分が白く、化粧をしていない顔はシワとシミが目立った。何も知らなければ、どこにでもいそうな普通の老女にしか見えないような女性だった。

私が「はじめまして」と挨拶すると、彼女は「あなたのこと覚えてるよ」と言った。予測不能な言葉であったが、私はすぐに合点がいった。千佐子は逮捕後に認知症を発症していたことを報道で知っていたからだ。

そこで「お会いするのは今日が初めてですよ」とやんわりと返すと、千佐子は何ら悪びれることなく、こう言った。

「私、健忘症なんです。だからノートに、いつ誰に会ったとか、“評価”とか書いてるんです。それで、“イヤな奴”と書いてる人間は会わない。あなたのことは“イヤな奴”と書いてなかったんで、面会室に出てきたんです」

私はこの日面会に訪ねるまでに千佐子と何度か手紙のやりとりをした。そのため、千佐子のノートに、私の名前も書いてあったようだ。

ただ、もらった手紙を話題にすると、千佐子は「私があなたにお手紙を出してた!?」と戸惑ったように言った。認知症は思ったより進んでいるようだった。

「あす死刑になってもいい。私の罪は重いです」

千佐子はこの前月7日、京都地裁の裁判員裁判で死刑判決を受け、当時は大阪高裁に控訴中だった。死刑判決を受けたことへの思いを聞くと、サバサバしたように言った。

「今さら、どうのこうの無いです。あす死刑になってもいいという気持ちです」

私が「自分の罪を重く受け止めているのですか？」と重ねて質すと、千佐子は「もちろんです」と言い、こう続けた。

「私、犬を飼っていたんです。犬の生命も大事ですけど、人の生命はそれ以上ですよね。私の罪は重いです」

独特な言い回しだが、悪いことをした自覚はあるようだ……と、この時は思った。

結婚相手が次々と死亡、4人を殺害した罪に問われた

高齢の男性を次々毒殺し、大金を手にしている60代の女が関西にいる─―。

千佐子のそんな疑惑が週刊誌報道で表面化したのは、2014年の春だった。千佐子は1994年に最初の夫を亡くして以後、3人の男性と結婚したが、全員が死亡。他にも交際した男性が次々不審死しており、「被害者｣は10人を超すと伝えられた。疑惑の内容が黒川博行の小説『後妻業』に酷似していると指摘されたりもした。

殺到した報道陣の取材に対し、雄弁に疑惑を否定していた千佐子だが、同年11月19日、京都府警に殺人容疑で逮捕される。逮捕時67歳。捜査の結果、京都府の筧勇夫さん（享年75）、大阪府の本田正徳さん（同71）、兵庫県の末広利明さん（同79）、兵庫県の日置稔さん（同75）の4人を青酸化合物で殺害するなどした罪に問われ、既述したように私が初めて面会した前月、京都地裁の裁判員裁判で死刑判決を受けていた。

もっとも、千佐子は認知症のため、その公判中も無罪を主張しながら、突然、罪を認めるようなことを言い出すなどして法廷を混乱させていた。本人が何を認め、何を否定しているのかもわかりづらかった。そこで、私は単刀直入にこう質問した。

――実際、何人殺したのですか？

殺人の理由を問われると「ベッピンかブスかで差別された」と……

千佐子は戸惑った表情を見せ、こう答えた。

「何人って……今、ノートに書いたやつはないから」

――マスコミでは、10人以上殺したように報道されていましたが？

「マスコミは『人の不幸は蜜の味』で何でも書きますからね。それだけの人を一体、いつ殺すんですか？ 私は、確かに筧さん（＝筧勇夫さんのこと。以下同じ）は殺しました。でも殺したのは筧さんだけです。それは声を大にして言います！ 他の人は殺す理由がないですから」

――では、筧さんを殺した理由は何ですか？

「差別です」

――差別？

「ベッピンかブスかで差別されたんです。筧さん、前に付き合ってた人には、ン千万円のお金を渡しているのに、入籍もした私には一銭もくれなかったんです」

千佐子は真顔だったが、この話は信憑性を欠いていた。というのも、千佐子は結婚翌月に筧さんを殺害したうえ、筧さんと結婚直後に別の男性と交際を始めていたことも判明している。

さらに筧さん殺害の2日後、業者に手提げ金庫の開錠を依頼し、翌月以降も複数の金融機関から現金の引き出しを試みていた。これらの事実関係からして、千佐子が金目的で計画的に筧さんと結婚し、殺害したのは明白だった。

一方、他の3人について、千佐子は「みんな体が弱かったんです」と言った。

「末広さんは私がいつも車で病院まで送迎していたんです。私があの人にどれだけお金をつぎ込んだか……日置さんとは入籍していませんが、私はあの人を車で病院に運ぶために一緒になったようなもんでした。本田さんは普通のサラリーマンで、殺して金をとろうと考える対象と違いますよ」

千佐子は、よどみなくそう話した。だが裁判では、千佐子が日置さんの死により約1500万円、本田さんの死により約2000万円の遺産などを手にしたことがわかっている。末広さんから投資目的で約4000万円を預かっていたのも判明済みだ。

千佐子は認知症で、全部忘れたのか。それとも、人を殺すことや噓をつくことに罪悪感を覚えない人間なのか。千佐子の心の闇は思ったよりも深いと感じた。

〈「家事も性行為もできたから」リアル後妻業の女、交際相手を次々に毒殺…筧千佐子死刑囚に男性たちがハマっていった背景〉へ続く

（片岡 健／Webオリジナル（外部転載））