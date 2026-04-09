お洒落だわ〜！自分用にも欲しくなる♡100均の毛糸でできた枯れないお花

おしゃれなアイテムが手に入るセリア。今回はそんなセリアらしい、ブーケ装飾用のピックをご紹介します。なんとニット素材のお花でインテリアやギフトにぴったり！生花とは違って、気を使う必要がないのでとってもおすすめなんです。ほっこりとしたデザインでおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：MA-2133 ブーケ装飾用ピック ニットデイジー

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：H16.5×W3.5×D1cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929921330

かわいいデザインに一目ぼれ！セリアのニットデイジー

セリアの季節もの売り場で可愛いアイテムを発見！お花は枯れてしまいますが、『MA-2133 ブーケ装飾用ピック ニットデイジー』はニット製なので、枯れずに長く飾ることができます。

今回はピンクとブルー、ホワイトの3色を購入しました。

花瓶にそのまま入れるだけでもキュート♡ほっこりとするデザインで、ギフトとしてだけでなく、インテリアにぴったりです。

生花と違って気を使わない！枯れないお花をプレゼントしよう

軸部分は紙製なのでハサミでカットが可能。傷をつけて折ることで、長さを調整することができました。

ロリポップなどとあわせてミニブーケを作れば、枯れないお花のギフトが完成！生花は気を使いますが、これなら保水や渡すタイミングなどを気にすることなく、相手にも安心して持ち帰ってもらえるのがうれしいですね。

今回はセリアの『MA-2133 ブーケ装飾用ピック ニットデイジー』をご紹介しました。プレゼント用にはもちろん、自分用にもおすすめなアイテム。

お値段以上のクオリティなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。