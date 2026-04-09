お洒落だわ〜！自分用にも欲しくなる♡100均の毛糸でできた枯れないお花
おしゃれなアイテムが手に入るセリア。今回はそんなセリアらしい、ブーケ装飾用のピックをご紹介します。なんとニット素材のお花でインテリアやギフトにぴったり！生花とは違って、気を使う必要がないのでとってもおすすめなんです。ほっこりとしたデザインでおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
商品名：MA-2133 ブーケ装飾用ピック ニットデイジー
商品情報
商品名：MA-2133 ブーケ装飾用ピック ニットデイジー
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：H16.5×W3.5×D1cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4978929921330
かわいいデザインに一目ぼれ！セリアのニットデイジー
セリアの季節もの売り場で可愛いアイテムを発見！お花は枯れてしまいますが、『MA-2133 ブーケ装飾用ピック ニットデイジー』はニット製なので、枯れずに長く飾ることができます。
今回はピンクとブルー、ホワイトの3色を購入しました。
花瓶にそのまま入れるだけでもキュート♡ほっこりとするデザインで、ギフトとしてだけでなく、インテリアにぴったりです。
生花と違って気を使わない！枯れないお花をプレゼントしよう
軸部分は紙製なのでハサミでカットが可能。傷をつけて折ることで、長さを調整することができました。
ロリポップなどとあわせてミニブーケを作れば、枯れないお花のギフトが完成！生花は気を使いますが、これなら保水や渡すタイミングなどを気にすることなく、相手にも安心して持ち帰ってもらえるのがうれしいですね。
今回はセリアの『MA-2133 ブーケ装飾用ピック ニットデイジー』をご紹介しました。プレゼント用にはもちろん、自分用にもおすすめなアイテム。
お値段以上のクオリティなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。