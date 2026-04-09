見た目も機能も文句なし！ちょい高だけど買ってよかった100均収納小物
商品情報
商品名：キッチンツールフック（ネオジムマグネット）
価格：￥330（税込）
耐荷重（約）：2kg
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480880716
見た目スッキリ！並べてもごちゃつかない！ダイソーの『キッチンツールフック（ネオジムマグネット）』
キッチンツールって、使いやすさを優先するとどうしても雑多な印象になりがち。形がバラバラだと統一感が出にくいですよね。
ダイソーで見つけた「SKILIA」シリーズのアイテムは、全体がすっきりしたデザインでまとまっていて、見た目をぴしっと揃えたいときにおすすめです。
今回ご紹介するのは『キッチンツールフック（ネオジムマグネット）』。形はシンプルな四角型。強力なネオジムマグネットが採用されています。耐荷重は約2kgと優秀！
台座は樹脂製で、よく見るとチープさを感じますが、シルバーで統一されたデザインで、全体の印象はスタイリッシュ。
複数並べてもごちゃつきが気にならず、並べたときにきれいに揃うのもポイントです。
フックが動くから天面にも設置OK！棚下スペースも活用できる！
取り付けできるのは、冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面やスチール製品。磁石がつく場所であれば設置できます。
ネオジムマグネット系アイテム全般に言えることですが、水濡れはNG。水滴がつく場所では使用できない仕様なので、浴室や洗面所などの水回りには向いていません。
金属面でも湿気が多い場所は避けて使うのが安心です。
このフックの特徴は、フック部分が可動式なところ！取り付けたあとに向きを変えられるので、壁面だけでなく棚の下などの天面にも設置できます。
たとえばキッチンなら、冷蔵庫横に並べてツールを掛けたり、吊り戸棚の下に設置して下向きに使ったり。使う場所に合わせて向きを変えられるので、収納の幅が広がります。
天面を活用できることで、今まで空いていたスペースがそのまま収納に変わり、限られたスペースでも効率よく収納できるのがポイントです。
複数並べて使っても、ごちゃつき感なく使えて、見た目のまとまりも出ます。収納をすっきり見せたいときに便利で、よく使うツールを取りやすい位置に集められるので、使い勝手がアップします♪
今回は、ダイソーの『キッチンツールフック（ネオジムマグネット）』をご紹介しました。価格は少し高めですが、見た目の整い方と使い勝手のよさを考えると、買って損はないアイテムです。
四角いフォルムが揃うことで、フック自体が主張しすぎず、キッチン全体がすっきりした印象に変わります。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。