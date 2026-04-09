橋口亮輔が監督を務めた『ハッシュ！』と『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版が、7月24日よりシネマート新宿、シネスイッチ銀座、渋谷ホワイトシネクイントほかで全国順次公開されることが決定した。

参考：橋口亮輔監督が傑作『恋人たち』で描く不安と絶望、そして微かな希望

橋口監督は、1993年『二十才の微熱』で監督デビューを果たして以降、第25回ロッテルダム国際映画祭グランプリに輝いた『渚のシンドバッド』、第89回キネマ旬報ベスト・テン日本映画ベスト・テン第1位をはじめ各映画賞を席巻した『恋人たち』を手がけ、2024年には9年ぶりの新作映画『お母さんが一緒』が公開された。

『ハッシュ！』は2001年の製作から25年、『ぐるりのこと。』は2008年6月の公開から18年ぶりに4K版リマスター版でスクリーンに蘇る。

『ハッシュ！』は、ゲイカップルに、「付き合ってくれとか、結婚とかじゃなくて、子どもがほしい」と精子提供による子作りを提案する女性、彼ら3人がつくる「新しい家族のかたち」をユーモラスに描き、第54回カンヌ国際映画祭監督週間に出品された。

第59回ベルリン国際映画祭パノラマ部門に出品された『ぐるりのこと。』は、生真面目な性格ゆえにうつになる妻と彼女を支える法廷画家の夫、何があっても離れない一組の夫婦の10年間を、90年代に世間を震撼させたさまざまな事件を背景に描く。

今回、2作品の4Kリマスター版が公開されるにあたり、『ハッシュ！』に出演した田辺誠一は、「自分を支えてくれる大切な作品」とコメントし、高橋和也は「願わくば映画が今も尚変わらない魅力を放っていますように！」と期待を寄せた。また、片岡礼子は「思いは溢れ過ぎてどこをお伝えすれば良いか分かりません」と、橋口監督から脚本を受け取った時の思い、カンヌ国際映画祭に参加した時の想い出を振り返った。

『ぐるりのこと。』でうつになる妻・翔子を演じた木村多江は、「撮影中は役と同化してしまい苦しかったのですが、橋口監督が私を役者にしてくださいました」とコメント。また、本作で翔子に優しく寄り添う夫・カナオを演じ、映画初主演を務めたリリー・フランキーは、「この映画は、人の人生を優しく動かす力がある。僕も背中を支えられた、そのひとりです」と明かした。

そして橋口監督は、「4Kの鮮明な画像により、演者陣の非常に繊細で卓越した演技を隅々まで確認することが出来て自作ながら感動した」と、あらためて俳優たちの名演ぶりを褒め称えた。

【コメント】 ●田辺誠一（『ハッシュ！』）『ハッシュ!』は自分を支えてくれる大切な作品です。カンヌ映画祭では熱く迎え入れられ、映画は国境を越えて通じるんだなと実感して嬉しくなりました。今でも若い役者や海外の方に『ハッシュ！』を褒めてもらうことが多く、本当に時間を越えて登場人物の熱が伝わっているんだなと実感します。リマスターのきれいな映像と大きなスクリーンで新たに見えてくる部分もあるので、今回の上映が楽しみです。

●高橋和也（『ハッシュ！』）『ハッシュ！』公開当時（2002年4月）、僕はまだ 33 歳くらい。まだまだ若くてやる気も夢もたくさん持っていました。「長谷直也」という役は僕の分身のような役でした。俳優として挑戦のしがいもあったし、愛すべき役でした。でも僕はあの映画を見返す事はありませんでした。撮影時、監督とぶつかることもあったし、ゲイの青年を演じることで感じた世間の目や味わった生々しい痛みがそうさせたのかもしれません。今になって思うのは「もう一度あの映画を見てみたいな」ってこと。願わくば映画が今も尚変わらない魅力を放っていますように！

●片岡礼子（『ハッシュ！』『ぐるりのこと。』）映画『ハッシュ!』への思いは溢れ過ぎてどこをお伝えすれば良いか分かりません。初めて橋口監督から台本を事務所に送りました。と、ご連絡を受けその足で受け取りに行き読み号泣したこと。そこからの準備期間と撮影中に起きたこと。初めて橋口監督のスーツ姿に見惚れたカンヌ国際映画祭。何があっても映画の女神が微笑む時を橋口組チーム全員で信じ一丸となって乗り越えて来たという思い。強い思いでへとへとになり空回りする片岡の手綱を引いていただきゴールできたこと。映画『ぐるりのこと。』では、演じる役の深いできごとを台本を軸に想像を越えた現場での限界点へ。側に居てくださるスタッフキャストのおかげで最後まで続けることができました。忘れ難いシーンです。映画にてデビューさせていただいて以来、橋口組が動くたびに気になり観に行き、願わくばと目指す気持ちは今も変わりません。私の原点です。

●木村多江（『ぐるりのこと。』）私にとっては宝物のような大切な作品。またみなさんの元に届くのはとても嬉しいです。撮影中は役と同化してしまい苦しかったのですが、橋口監督が私を役者にしてくださいました。またリリーさんをはじめ、すごいキャストが集まっていて見返すとびっくりしてしまいます。生きづらい世の中で、また明日の自分を見てみようと、背中を支えてくれるような作品です。是非またたくさんの方に届きますように。

●リリー・フランキー（『ぐるりのこと。』）この映画は、人の人生を優しく動かす力がある。僕も背中を支えられた、そのひとりです。

●橋口亮輔（監督）かつて山田洋次監督が、『ハッシュ！』について「役者が演出通りにちゃんと演技している」と評されたことがあり、当時は当たり前のこととピンとこなかった。今回、4Kリマスター作業のために2作品をしっかり観直して、その意味が初めて分かった気がする。4Kの鮮明な画像により、演者陣の非常に繊細で卓越した演技を隅々まで確認することが出来て自作ながら感動した。人との繋がりを求めて悩み傷つきながら、それでも前向きに人生をつかみ取ろうとする人々を描いた2作品。時を経て伝わる力が圧倒的に増した『ハッシュ！』『ぐるりのこと。』を是非お楽しみ下さい！

（文＝リアルサウンド編集部）