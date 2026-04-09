ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】東名阪自動車道 事故のため鈴鹿IC～四日市IC 上り… 【交通情報】東名阪自動車道 事故のため鈴鹿IC～四日市IC 上り線で通行止め（9日午前10時20分現在） 【交通情報】東名阪自動車道 事故のため鈴鹿IC～四日市IC 上り線で通行止め（9日午前10時20分現在） 2026年4月9日 10時20分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東名阪自動車道は事故のため、9日午前10時過ぎから、鈴鹿IC～四日市ICの上り線で通行止めとなっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 6年かけて“独学”で建設 愛知の山奥に潜む“携帯圏外”でも客が絶えない飲食店 スゴ腕82歳の店主 関連情報（BiZ PAGE＋） 商店街, 大阪, 明治大学, 長野, リペア工事, 世田谷区, 慰霊祭, 思いやり, 射出成形機, 大学