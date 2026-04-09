元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（25）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。番組出演衣装でのオフショットを投稿した。

「全国的に日差しが届き晴れ！！！！！お散歩が心地よい春らしいお天気です！田辺のお爪にも春が訪れました」と花をデザインしたネイルを披露したドアップショットをアップした。

袖部分は花柄にデザインされた白いトップスに薄いグリーンのパンツルック姿で「ただ、朝は冷えていましたね！日中気温は上がりますが夜もひんやりと感じられそうですので服装選びお気を付け下さい 素敵な1日となりますように〜〜〜」と願った。

ファンやフォロワーからも「激カワ」「可愛いネイルでお似合い」「素敵な衣装」「いつもより甘味増してますね」「魅力満載」「メロメロ」などのコメントが寄せられている。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大芸術学部時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。25年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理、肩もみ。趣味は神社巡り、家庭菜園など。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。