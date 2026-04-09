クリス・ヘムズワース主演のアクション映画『タイラー・レイク』シリーズ第3作が、2026年夏に撮影を開始する予定であることがわかった。、が伝えた。

いよいよ本格始動だ。ヘムズワースは『タイラー・レイク3』への出演契約を締結。前2作のサム・ハーグレイヴ監督も続投し、前作で印象を残したイドリス・エルバに加え、ニック・カーン役のゴルシフテ・ファラハニも再登場する見込みだ。

『タイラー・レイク3』をめぐっては、2025年8月にヘムズワース本人が第3作の製作を認め、「必ず来ます」と発言。その後、2025年10月には撮影開始時期が2026年へずれ込む見通しが報じられていた。今回、主演契約の締結まで進んだことで、延期を経ながらも企画がしっかり前進していることが改めて示された格好だ。

製作はアンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟のAGBOが引き続き担当する。脚本はルッソ兄弟のドラマ「シタデル」のデヴィッド・ワイルが執筆。あらすじは不明だが、Netflixは「世界を舞台にしたノンストップのアクションシーン」を予告している。

『タイラー・レイク』シリーズはNetflixのヒット作として知られ、第1作『タイラー・レイク -命の奪還-』（2020）、第2作『タイラー・レイク -命の奪還-2』（2023）はいずれもグローバルTop 10で首位を記録。Netflixによると、『タイラー・レイク -命の奪還-2』は配信後に「Most Popular English Films」入りを果たしており、シリーズ全体でも高い視聴実績を残している。

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