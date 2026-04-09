2025年末にアニメファンを熱狂させた「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」がアニマックスで4月26日(日)に放送される。

さまざまなパフォーマンス、この日だけしか見られないコラボレーションなど、多くの感動を巻き起こした本イベント。今回は、ソロ曲に加え、豪華アーティストとともに記憶に残る名場面を生み出した蒼井翔太に話を聞くことができた。「奇跡」と表現した伝説のステージがいま語られる。

――今回のインタビューは「ANIMAX MUSIX」の合間にさせていただいています。改めて本イベントに出演してみて、どんな魅力を感じていますか？

「それぞれのアーティストの楽曲を楽しめるだけでなく、コラボもたくさんありますよね。コラボ相手はシークレットだから、お客様も『今回はどんなコラボになるんだろう』と、会場入り前から予想を楽しめるし、終わった後も『最高だったね』『当たったね』と感想戦ができる。長く楽しめる魅力があるのかなと思います」

――先ほどは、水樹奈々さんの楽曲「TESTAMENT」を南條愛乃さんと披露されました。蒼井さんは、同曲が主題歌のアニメ「戦姫絶唱シンフォギアAXZ」でカリオストロ役として出演されていましたね

「お世話になっている南條さんとは、これまでコラボをする機会がなかなかなかったので、あっという間でとても楽しかったですし、またひとつ夢が叶って熱かったです。このコラボは前半での披露でしたが、お客様が冒頭から最高潮に盛り上がってくださったのがうれしかったですね」

――水樹さんの楽曲を歌うというのも、感慨深さがあるのではないでしょうか

「アフレコやイベントでもお世話になっていますし、レーベルの先輩でもあるので、おこがましいことを言いますが『東京のお姉ちゃん』として、ずっと背中を見ていた存在です。奈々さんの楽曲は僕が蒼井翔太になる前から聴いていた名曲ばかり。こうした機会に恵まれたというのは、自分の人生を振り返っても奇跡だと思います」

――南條さんとのコラボも素晴らしかったです

「隣で歌っていても、小柄なのにとんでもないパワーとオーラがある方だなと思いました。南條さんって、お客様との距離が近い会場でも、たくさんの人が詰め掛ける大きな会場でも、皆さんのパワーをすべて吸収し、倍にして返す輝きを持っている。改めて、表現をするために生まれてきた方なんだな、と思いました」

――これから披露するのは、田村直美さんの楽曲「ゆずれない願い」で、椎名へきるさんとパフォーマンスします

「これも僕にとって奇跡だなと思います。幼少期は、アニメを見て育ってきましたが、『ゆずれない願い』が主題歌となった『魔法騎士レイアース』は、僕の人生の血肉となっている作品なんです。さらに今回、獅堂光ちゃんの声を担当されている椎名さんと一緒に歌えるなんて......奇跡が折り重なっていますね」

――現時点で歌唱前ではありますが、椎名さんとはリハーサルを共にしたそうですね。いかがでしたか？

「大先輩ですし、この言葉が失礼に当たらなければいいのですが、実際にお会いすると、とてもかわいらしい方なんです。でもステージに立つと、ご自身から放たれる大きなパワーを感じる。隣にいても、獅堂光ちゃんのように少年のようで、炎のごとく熱い魂を持っていらっしゃる方だなと感じました」

――後半に披露する「うまぴょい伝説」は、本家のウマ娘プリティーダービーの方々とコラボしますね

「冗談ではありますが、好きすぎて『いつウマ娘に出られるんだろう』といろいろなところで言い続けていたんですよ。だからこそ、ここまでの『出られない』というフラグを面白く回収してくださった制作の方々、この企画を考えてくださった『ANIMAX MUSIX』さんには感謝しかありません。今回は自身の楽曲に加えて3曲もコラボがあります。"蒼井翔太が『ANIMAX MUSIX』のライブで伝説を作る"。そういったイメージで、全力で臨ませていただきます」

――それほど蒼井さんも没頭するゲーム＆楽曲だったんですね

「一生懸命に頑張る彼女たちの姿はもちろん、自分たちが全力で愛を注いだ子たちが、ステージに立ち、キラキラ歌って踊るところを見ると、やっぱり感動しますよね。また、アーティスト仲間でもある亜咲花ちゃんが、エスポワールシチー役で出演しているんですけど、彼女のチャレンジにも勇気づけられています。きっとファンの方々も『かわいい』や『面白い』だけでなく、『ウマ娘』に勇気づけられている方がたくさんいると思うんですよね」

――今回はコラボに加えて、オリジナル楽曲を披露します。まずは「絶世スターゲイト」から。こちらには、どんな想いがありますか？

「僕が初めてテレビアニメの主人公の声をやらせていただいた『ファンタシースターオンライン2 ジ アニメーション』のオープニング主題歌です。新しい扉を開いてくれた勇気の出る曲でもあったので、すごく思い入れがあります」

――続いて「DDD」はいかがでしょうか？

「アニメ『フューチャーカード バディファイトDDD』のテーマソングです。人生で勝ち負けはあるけれど、自分の芯を持ち続けることが大事だし、カッコ悪くたって、何度も立ち上がってみせる負けん気を感じる曲ですね。SNSを見ていると『そろそろやってほしい！』という声がたくさんあったので、今回久しぶりにセットリストに入れました」

――最後に「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった...X」のエンディングテーマ「give me ♡ me」についてもお願いします

「サウンド的にも巻き込まれるような疾走感あるデジタルソングなんですが、何よりも聴き心地がよくてノリがいい。皆さんが日頃推しているアイドルやアーティストの方など、コール＆レスポンスのある楽曲ってたくさんあると思うんですけど、この曲もコールができる楽曲です。そこは皆さんも楽しめるポイントなのかなと思います」

――今回もたくさんのファンの方が蒼井さんのパフォーマンスを待ちわびています。蒼井さんにとってファンはどんな存在なのでしょうか？

「少し前までは、景色としても、楽曲の世界観においても『僕がファンのみんなをいろいろなところに連れていってあげるんだ』と思っていたんですが、最近は違っていて。僕の場合、楽曲やビジュアルの表現って、そのときやりたいことを『好き』に従ってやるので、かなりのふり幅があるんですよ。でもそれって『やりたい』と思ってもなかなかできないこと。よくよく考えると、楽曲ごとに表現が違うのに、ファンのみんなが、『蒼井翔太の表現』として受け入れてくれているんですよね。みんながいるからこそ自分のやりたい表現ができる。僕が僕でいるために必要な方々なので、本当に感謝しています」

――すべて受け入れてくれるって素敵なファンの方々ですね

「それってすごく難しいことだと思うんですよ。これだけいろいろなことをしても離れないでいてくださるのは本当にうれしいですし、だからこそ、一人ひとりに一瞬でも寄り添いたい。見ていて楽しいだけでなく、心に刺さる歌を歌えるような『うたいびと』でいなくてはな、と感じています」

――さまざまな表現や挑戦をされているからこそ、蒼井さんを追い求めたくなるのだと思います

「テレビアニメで実写で登場したり、舞台では女性役も演じたり、楽曲も激しいロックから、かわいい系やサイケデリックなものまであって、本当にいろいろとやりすぎているんですが、でも『やりたいことを真剣にやっている』とプライドを持って言えるので、これからも自分のポリシーを持ちつつ、エンターテインメントで皆さんに恩返しできたらと思っています」

取材・文＝浜瀬将樹 撮影＝MISUMI

放送情報

「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino 〜LIVE & BACKSTAGE〜」

放送日：2026年4月26日(日)20:00〜

チャンネル：アニマックス(スカパー！)

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