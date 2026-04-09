【かっぱ寿司】たらば蟹の「鉄砲汁」と濃厚たらば蟹ラーメンを期間限定販売 / 北海道産たらば蟹の旨みを味わうサイドメニュー

かっぱ寿司は、北海道産たらば蟹を使用したサイドメニュー2品を4月16日(木)から5月6日(水)までの期間限定で、かっぱ寿司全店にて販売する。

ゴールデンウィークシーズンに合わせ、北海道の味覚を気軽に楽しめる商品として、郷土料理をイメージした汁物と濃厚ラーメンを展開。家族や友人と北海道旅行気分を味わえるラインアップとなっている。

〈北海道産たらば蟹の旨みを活かした2品〉

◆北海道産『たらば蟹の鉄砲汁』

北海道の郷土料理「鉄砲汁」をイメージした一杯。味噌汁に北海道産の殻付きたらば蟹を加え、かにみそを溶かし入れることで、蟹の風味をしっかり感じられる仕立てとなっている。

価格:税込330円〜

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◆北海道産『たらば蟹の濃厚蟹ラーメン(細麺)』

北海道産たらば蟹の旨みが溶け込んだ濃厚スープに細麺を合わせたラーメン。最後まで蟹のコクを楽しめる一杯に仕上げた。※トッピングの「蟹ほぐし身」「かにみそ」は「たらば蟹」ではない

価格:税込540円〜

※天候･入荷状況･売れ行きにより、期間内でも品切れ･販売終了の場合あり。

※一部店舗で価格が異なる場合あり。