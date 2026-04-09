ローソン×チェゴシム♡春の限定キャンペーン＆可愛いグッズ登場

韓国発の人気キャラクター「チェゴシム」が、ローソンとコラボした春限定キャンペーンを開催♡ポジティブなメッセージが詰まった可愛いアイテムや、ここでしか手に入らない限定グッズが登場します。日常に小さな幸せを届けてくれる、ときめきいっぱいのキャンペーンをチェックしてみてください♪

お守りステッカーがもらえる♡

©choigosim ©Lawson, Inc.

キャンペーン期間中、対象のお菓子を3点購入すると「オリジナルお守りステッカー」（全10種・サイズ約91×55mm）を2枚プレゼント。

“ゴシムちゃん”の可愛いイラストと前向きなメッセージで、持っているだけで気分が上がるアイテムです。

©choigosim ©Lawson, Inc.

※景品はお1人様1店舗のお買い物につき各種1枚、計10枚までとさせていただきます。

※キャンペーン期間：2026年4月14日（火）7時～4月27日（月）または景品がなくなり次第終了

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限定グッズも見逃せない

スライドポーチ

©choigosim ©Lawson, Inc.

アクリルキーホルダー

©choigosim ©Lawson, Inc.

ローソン店頭では、数量限定のオリジナルグッズも販売。「スライドポーチ」（全6種・ランダム）990円（税込）、「アクリルキーホルダー」（全6種・ランダム）880円（税込）がラインナップ。

どれが当たるか分からないワクワク感も魅力です。

※袋にはいずれかのデザインの商品が1つ入っています。

※購入前の開封やサーチ行為はご遠慮ください。

販売＆注意事項をチェック

©choigosim ©Lawson, Inc.

販売は2026年4月14日（火）より順次スタート。※北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店（青森）は4月15日（水）より発売、※江津敬川店（島根）・内子五十崎インター店（愛媛）は4月16日（木）より発売

※一部店舗でのお取り扱いです。

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

日常に小さな幸せを

ローソン×チェゴシムのキャンペーンは、可愛さとポジティブなメッセージで毎日をちょっと楽しくしてくれる特別企画♡

ステッカーやグッズは数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。春らしい癒しのアイテムで、日常に小さなハッピーを取り入れてみてください♪