【ファミマ限定】ハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」発売 - ほろ苦カラメル×濃厚カスタード
ハーゲンダッツ ジャパンは4月14日、ハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」(希望小売価格399円)を全国のファミリーマート(一部店舗を除く)で数量限定で発売する。
ハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」(希望小売価格399円)
同商品は、ほろ苦いとろりとしたカラメルソースが引き立つプリンタルトを表現したアイスクリーム。卵のコクを感じられるカスタードアイスクリームに、食感のアクセントになるタルトグラハムクッキーを加え、天面にはカスタードアイスクリームにとろりとからむ、ほろ苦いカラメルソースをトッピングした。食べ応えあるプリンタルトの濃厚な味わいが楽しめる。
ハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」(希望小売価格399円)
ハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」(希望小売価格399円)
同商品は、ほろ苦いとろりとしたカラメルソースが引き立つプリンタルトを表現したアイスクリーム。卵のコクを感じられるカスタードアイスクリームに、食感のアクセントになるタルトグラハムクッキーを加え、天面にはカスタードアイスクリームにとろりとからむ、ほろ苦いカラメルソースをトッピングした。食べ応えあるプリンタルトの濃厚な味わいが楽しめる。
ハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」(希望小売価格399円)