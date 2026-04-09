【プレイステーション ブルーミング中西製新作グッズ】 4月10日 発売予定

ブルーミング中西は、プレイステーションモチーフの新作グッズ4種を4月10日に発売する。ECサイト「ハンカチーフギャラリー」の他、東京と大阪の自動販売機、一部専門店で販売する。

プレイステーション エコバッグ

普段使いやちょっとした荷物を入れるのにちょうどいいサイズのエコバッグ。裏地と内ポケットが付いていて、付属のバンドやケースでまとめられる。「どこでもいっしょ」、「サルゲッチュ」モチーフの2種を展開し、価格は3,850円。

プレイステーション ポーチ

サイズ約17（幅）×12（奥行き）×3（厚み）センチのポーチで、価格は2,750円。「どこでもいっしょ」、「サルゲッチュ」のモチーフで、シンプルなデザインながらかわいらしい「トロ」と「ピポサル」が描かれている。

プレイステーション チャーム

「トロ」と「PlayStation ファミリーマーク」、「コントローラー風」のデザインのチャーム。価格は各2,200円。いずれも約12センチ四方前後に約4センチの厚みがあり、手首の下に置いてリストレストとしても使えるという。

プレイステーション タオルハンカチ

ゲームに登場する「アストロ」や「トロ」、「ピポサル」に加え、4つのボタンデザインをそれぞれ刺しゅうしたタオルハンカチ。価格は各1,320円。初代プレイステーションをイメージしたクリアケースが付属し、収納するとプレイステーションの天面に刺しゅうデザインが現われる。

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