ケイブは、PC用シューティング「新約・怒首領蜂大復活」を発表した。発売日および価格は未定。

2008年に稼働を開始した弾幕シューティング「怒首領蜂大復活」がリファインシリーズとして装い新たに生まれ変わる事となった。ストアページには「闘志を再点火せよ。弾幕STGに新たな戦場が生まれる」と記載されており、原作の要素を抑えつつグラフィックスが進化する。今作では新ステージと新キャラクターに加え、新たな楽曲を追加。システム面ではアシスト機能を備えるほか、追加機能も用意される。

発表に合わせて公式Xおよびストアページがオープン。多数のスクリーンショットも確認できる。

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