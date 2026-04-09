ケイブ「新約・怒首領蜂大復活」発表。弾幕シューティングがリファインシリーズとして再点火
【新約・怒首領蜂大復活】 発売日・価格：未定
ケイブは、PC用シューティング「新約・怒首領蜂大復活」を発表した。発売日および価格は未定。
2008年に稼働を開始した弾幕シューティング「怒首領蜂大復活」がリファインシリーズとして装い新たに生まれ変わる事となった。ストアページには「闘志を再点火せよ。弾幕STGに新たな戦場が生まれる」と記載されており、原作の要素を抑えつつグラフィックスが進化する。今作では新ステージと新キャラクターに加え、新たな楽曲を追加。システム面ではアシスト機能を備えるほか、追加機能も用意される。
発表に合わせて公式Xおよびストアページがオープン。多数のスクリーンショットも確認できる。
幾度も挑み、幾度も散る。- 【公式】新約・怒首領蜂大復活｜Reignite (@shinyaku_cave) April 8, 2026
それでも立ち上がる。
『新約・怒首領蜂大復活』公式X、始動。
Steamストアページ、ティザーサイト公開＆ウィッシュリスト受付中。
NOT DEAD YET. THE BATTLE CONTINUES.#新約怒首領蜂大復活 #怒首領蜂 #Steam pic.twitter.com/XeLEMDZI9e
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