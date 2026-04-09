1歳前の子どもの指先を鍛えるあそび「ポンポンのポットン落とし」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

1歳前の子どもの指先を鍛えるあそび「ポンポンのポットン落とし」の作り方とは

指先を鍛えるあそび

子どもが指先を使う機会は減る一方です。楽しいあそびを通して、子どもが指先を鍛えるための環境を整えることが大切です。

ポンポンのポットン落とし

推奨年齢 8～10ヵ月頃 あそび制作 ちゃみ

取り出し口に坂を作ることで、落ちたポンポンが転がり出てくるしくみ。坂を作らず、取り出し口を扉型に切り抜いて紐を通した、扉つきのバージョンも作れます。

この力が伸びる！

1歳前の子どもは、ものから手を離すことをとても楽しく感じます。力を解放させてあげることで、手のコントロールが上手になっていきます。

あそぶときのポイント

ポンポンが落ちるまでの流れを1回見せます。子どもが何度も遊んだら、あとは見守りましょう。特にポンポンを口に入れないよう注意。

用意するもの

作り方

・キャップつきの飲料パック 2本 ・手芸用のポンポン ・折り紙、画用紙、リメイクシートのいずれか ・マスキングテープ ・はさみ ・カッター ・両面テープ

作り方1

飲料パックに両面テープかのりで、折り紙や画用紙などを貼る

作り方2

飲料パックの下部を1面だけ、5cm程度の四角形に切り取る

作り方3

取り出し口をマスキングテープでカバーすると、ボロボロになりにくい

作り方4

別の飲料パックを、3の横幅に合わせておよそ縦2：横1になるように切る

作り方5

短辺にマスキングテープを貼り、取り出し口下部とパックの内部に坂になるよう角度をつけて貼りつける

作り方6

家の形に見えるので、紙で作った窓をつけるなど、お好みで装飾しても

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子