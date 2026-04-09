犯罪被害にあった人やその家族らが支援を受ける際に、被害状況を繰り返し説明する精神的・手続き的負担を軽減するために、警察庁は、必要な情報を事前にまとめて記入しておくことが出来る「被害者手帳」の導入を決めました。2026年度中に運用が始まる予定です。

「被害者手帳」は犯罪被害にあった人やその家族らが被害状況やこれまでに受けた支援内容などを事前に書き込んでおくことができるものです。

警察庁によりますと、これまで犯罪被害者らは支援を受けるために各相談窓口で繰り返し被害状況などを説明する必要があり、当時のことを思い起こさせるなどの精神的な負担があったことから、これを軽減させるために導入を決めたということです。

具体的には、事件の概要や被害状況のほか、支援団体からの連絡内容、捜査への協力状況などを記録できる項目があり、事件から時間が経過した後でもスムーズに継続的な支援を受けられるようにすることを目指します。

このほか、悩みや疑問点の書き込みができるようになっていたり、刑事手続きの流れや、利用できる制度と問い合わせ先などの情報が盛り込まれていたりするということです。

警察庁が今回示したのはそのモデル案で、今後、全国各地の警察が地域団体と連携して内容を更新し、早ければ2026年の夏に各警察署で配布を開始したいとしています。