わらべや日洋ホールディングス<2918.T>が大幅続落となっている。同社は８日取引終了後、２６年夏に予定していた米オハイオ州コロンバス市の新工場の稼働時期を未定にすると発表。これがネガティブ視されているようだ。



米経済情勢や市場環境の変化を理由に、取引先であるセブン＆アイ・ホールディングス<3382.T>の米子会社セブン－イレブン・インクが北米エリアにおけるサプライチェーンの見直しを検討するためだとしている。



なお、同日に公表した２７年２月期通期の連結業績予想は、売上高が前期比３．１％増の２４１０億円、営業利益が同３．５％増の７７億円。米新工場の稼働未定は織り込み済みだとしている。



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出所：MINKABU PRESS