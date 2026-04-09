ノースサンド<446A.T>は総合コンサルティング事業を展開。組織運営では独自の「ファンづくりサイクル」（理念に共感した人がファンになるというサイクルが循環していくもの）を活用し、高稼働率を確保することで競争優位性を高めている。



２７年１月期は単価向上による収益力の拡大とともに、効率的な経営で販管費の低減に取り組む方針。顧客ニーズに応じた柔軟かつ付加価値の高いサービスを提供することで持続的な成長を目指すとしている。これにより、今期の単独営業利益は前期比５５．６％増の８６億３０００万円を見込み、期末一括配当３３円（初配）を開始する予定だ。



株価は３月１７日に直近高値１６３０円をつけたあとは上げ一服となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が徐々に接近。ゴールデンクロスが実現すれば戻りを試す展開が期待できそうだ。（参）



出所：MINKABU PRESS