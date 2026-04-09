PSGのFWドゥエ、21歳以下でCL史上6人目の通算2桁得点を達成
パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWデジレ・ドゥエが、チャンピオンズリーグ（CL）通算10ゴール目を記録した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。
CL準々決勝ファーストレグが8日に行われ、PSGはホームでリヴァプールと対戦。11分にドゥエがディフレクションもありながら、ドライブ回転のかかった一撃を突き刺して先制点を決めると、65分にはフヴィチャ・クヴァラツヘリアが追加点を挙げ、2−0で先勝した。
貴重な先制点を挙げた現在20歳のドゥエはこれがCLでの25試合目の出場で通算10ゴール目となり、21歳以下で2桁得点を達成した史上6人目の選手になったことが伝えられている。
なお、21歳以下の選手がCLで記録した最多ゴール数は以下の通り。
20ゴール：アーリング・ハーランド
19ゴール：キリアン・エンバペ
12ゴール：カリム・ベンゼマ
10ゴール：デジレ・ドゥエ
10ゴール：ジュード・ベリンガム
10ゴール：ラミン・ヤマル
CL準々決勝ファーストレグが8日に行われ、PSGはホームでリヴァプールと対戦。11分にドゥエがディフレクションもありながら、ドライブ回転のかかった一撃を突き刺して先制点を決めると、65分にはフヴィチャ・クヴァラツヘリアが追加点を挙げ、2−0で先勝した。
なお、21歳以下の選手がCLで記録した最多ゴール数は以下の通り。
20ゴール：アーリング・ハーランド
19ゴール：キリアン・エンバペ
12ゴール：カリム・ベンゼマ
10ゴール：デジレ・ドゥエ
10ゴール：ジュード・ベリンガム
10ゴール：ラミン・ヤマル