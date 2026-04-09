JO1とINIのサッカー好きメンバー12人によるユニット“JI BLUE”『Sports Graphic Number』にて連載スタート

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JO1とINIから選抜されたメンバー12名で構成されたユニット“JI BLUE”が、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』（4月9日発売）にて連載をスタートさせた。

■與那城奨「最高の景色を見られるように読者の皆さんと一緒に楽しみたいです！」

JO1とINIからそれぞれ6人が選抜されたJI BLUE。メンバーは、與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢（※「高」ははしごだかが正式表記）、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人（※「崎」はたつさきが正式表記）のサッカーを愛する12名。

連載では、6月に開幕する北中米W杯に出場する日本代表を盛り上げるべく、様々な企画に挑む。

初回は高塚大夢（INI/「高」は、はしごだかが正式表記）、川西拓実（JO1）、金城碧海（JO1）、池崎理人（INI/崎は、たつさきが正式表記）が4ページにわたって登場。日本代表がW杯に初出場した1998年フランス大会から現在までの歴史をクイズ形式で勉強している。

JI BLUEは、次号以降も毎号メンバー構成を変えて誌面に登場する。

PHOTO BY 榎本麻美 ※メイン写真

■與那城奨（JO1）コメント

■池崎理人（INI）コメント

■書籍情報

2026.04.09 ON SALE

『Sports Graphic Number 1141』

■関連リンク

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/

『Sports Graphic Number』公式サイト

https://number.bunshun.jp