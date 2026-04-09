映画『踊る大捜査線 N.E.W.』特報映像解禁！「青島俊作、相変わらず警察官やってます」

9月18日公開に公開される映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の本編映像が初解禁された。

■織田裕二演じる青島俊作のかつての名シーンのダイジェストも！「レインボーブリッジ封鎖できません!!」

『踊る大捜査線』シリーズではおなじみの「Rhythm And Police」とともに映し出されるのは、1997年のテレビドラマ放送開始から2026年現在に至るまでの、織田裕二演じる青島俊作の軌跡。

「事件にデカいとか小さいとかあるんすか？」

「レインボーブリッジ封鎖できません!!」

「事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ！」

日本中の人々の胸を熱くさせた青島俊作の数々の名シーンが鮮烈にプレイバックされるなか、画面に大きく浮かび上がるのは「青島俊作 相変わらず 警察官やってます。」の文字。

映像は一転、お馴染みの “青島コート”に身を包んだ現在の青島の姿が映し出される。長年の刑事生活によって刻まれた風格と貫禄を漂わせるが、守り続けてきた信念は、若き日と少しも変わらない。

青島が読み上げたメモに記されていたのは、「街を、爆破する…!?」。一刻を争う事態に、時に荒い息を吐きながら走り、時に電動キックボードで、青島俊作が全力で駆け回る。いったい、何が起きようとしているのか――。

9月18日、『踊る』の物語が再び始まる。

■映画情報

『踊る大捜査線 N.E.W.』

9月18日公開

脚本：君塚良一

監督：本広克行

プロデュース：亀山千広

出演： 織田裕二

(C)2026フジテレビジョン BSフジ ビー・エー・シー

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