9日10時現在の日経平均株価は前日比263.29円（-0.47％）安の5万6045.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は579、値下がりは941、変わらずは52と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は127.92円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が115.85円、東エレク <8035>が40.23円、イビデン <4062>が18.5円、レーザーテク <6920>が17.03円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を95.74円押し上げている。次いで豊田通商 <8015>が21.22円、信越化 <4063>が11.06円、ＨＯＹＡ <7741>が9.39円、ＫＤＤＩ <9433>が7.44円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は海運で、以下、鉱業、水産・農林、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には空運、サービス、情報・通信が並んでいる。



※10時0分14秒時点



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