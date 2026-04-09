4月9日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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きょうの天気：午前から雨

当初の予想より雨雲の動きが早まっており、玉名などの北部から雨が降り始めてい午前から雨、午後は次第に弱まる見込みます。熊本市や天草など県内各地でも午前中から雨となるでしょう。お出かけには傘が必要で、洗濯物は室内に干してください。日中は雨が降ったりやんだりで、夜はしっかり降る時間帯もありそうです。

あすの天気：荒れた天気、1時間に50ミリの非常に激しい雨も

低気圧が接近するため、明日の朝は雨と風が強まり、雷を伴う荒れた天気となる恐れがあります。特に通勤・通学の時間帯には、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る可能性があるため、十分注意してください。午後は雨の降り方が次第に落ち着く見込みです。

週末から来週の天気：土曜は晴天、日曜以降は再び下り坂

土曜日は天気が回復し、朝から晴れるでしょう。日中は青空が広がり、洗濯日和となりそうです。日曜日は次第に雲が広がり、月曜日には再びまとまった雨となる見込みです。

明子のささやき：2月並みの寒さから一転、6月中旬並みの気温に

昨日の朝は2月並みの寒さでしたが、明日10日の朝は南から暖かく湿った空気が入るため、熊本市の最低気温は20℃の予想です。これは6月中旬並みの気温で、一気に季節が4か月ほど進むような感じで、少し蒸し暑さを感じるかもしれません。週末は最高気温が24℃前後まで上がり、夏日となる可能性もあります。寒暖差や湿度の変化で体調を崩さないようお気をつけください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。