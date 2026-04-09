【ニューデリー＝青木佐知子、ワシントン＝栗山紘尚】米国とイランが停戦に合意したことで、仲介したパキスタンの存在感が高まっている。

トランプ米大統領との良好な関係や、中東諸国との連携を生かして合意にこぎつけた。

パキスタン首相府によると、シャバズ・シャリフ首相は８日、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領と電話会談し、停戦合意に謝意を表した。パキスタン地元紙ドーンは８日、複数国の関係者の評価として「特定陣営に肩入れせずに対話する能力が、事態打開の要因だ」と伝えた。米調査研究機関のマイケル・クーゲルマン氏は、パキスタンにとって「近年で最大の外交的勝利」と評した。

パキスタンは３月２９日、エジプト、トルコ、サウジアラビアと４か国外相会談を開催し、緊張緩和の糸口を探った。３１日にはムハンマド・ダール副首相兼外相が北京に飛び、中国の王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）と会談した。中国がイランに柔軟な対応を促したとの報道もある。

パキスタンが仲介に注力した背景には、シャリフ氏の米国重視路線がある。対米関係は冷え込んでいたが、シャリフ氏は昨年５月のインドとの軍事衝突後、トランプ氏の仲介に謝意を示し、ノーベル平和賞への推薦を公言するなど持ち上げた。財政難のパキスタンにとって米国は最大の支援国にあたる。

約９００キロ・メートルの国境を接するイランとも良好な関係を維持している。イスラエルによるイラン攻撃を非難し、パキスタン船籍のタンカーのホルムズ海峡通過の許可をとりつけていた。

パキスタンはイランに次ぐシーア派人口を抱えており、イラン攻撃で米大使館などへの抗議デモが相次ぎ死者も出ていた。政権として仲介外交をアピールすることで、内政の安定につなげる狙いもありそうだ。