Image: McDonald's Türkiye

トルコのマクドナルドから、ゲーマーのためのセットメニュー「プロゲーマーメニュー」が発表されました。セットに含まれるのは、ビッグマック、Mサイズのポテト、Mサイズのコーラ、8個入りのオニオンリング。セットにはオマケがついてくるのですが、それはゲーマーがポテトをつまむ間もゲームの手を止めないためのある仕掛け。

ゴールデンアーチ「Archie」

プロゲーマーメニューについてくるオマケは、Archie。これは、マクドナルドの「M」、店舗の大型看板にもなっている通称ゴールデンアーチを小型化したもの。このMをゲーマー手持ちのジョイスティックに引っ掛ければ、片手でポテトやバーガーを食べつつ、もう片方の手で2つのジョイスティックを操ることができるのです！

ポテトを食べるその一瞬すらゲームの手を止めないために何ができるか、ゲーマー魂をそのまま形にしたようなオマケですね。

…操作性は、まぁ、二の次よね。動いてはいるというだけ。自宅ワークのサボりバレ防止に、マウスをのせたお掃除ロボを動かすというライフハックがありますが、ちょっとソレに近いような？

プロゲーマーメニューは期間限定のデリバリー限定。デリバリーのみなところは、さすがゲーマー向けです。

Source: PR Newswire