欧州サッカー

欧州サッカー、イングランド2部サウサンプトンに所属するMF松木玖生が、7日（日本時間8日）に行われたレクサム戦で今季リーグ戦4点目を奪い、5-1の勝利に貢献した。直近のリーグ戦では7戦4発。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）を前に、着実に結果を残す22歳に期待が膨らんでいる。

レクサムとのアウェー戦で先発した松木は前半12分、ペナルティーエリア内で味方からパスを受けると、反転して左足でシュート。ゴール右へ流し込み、先制点をもたらした。勢いづいたチームはその後、4点を積み重ね4連勝を飾った。

リーグ戦13戦無敗のサウサンプトン。中盤でスタメンに定着した松木は7試合で4得点1アシストと着実に結果を残しており、ネット上では2か月後に開幕するW杯本大会メンバーへのサプライズ招集を期待する声まで飛び出した。

2022年に名門・青森山田高から鳴り物入りでプロ入り。FC東京へ加入すると、クラブ史上初となる開幕戦先発デビューを飾るなど、注目ルーキーとして実力を発揮。24年に海外移籍を決断後、思うような活躍を果たせずにいたが、ここにきて出番を掴み、英国で存在価値を示している。

森保ジャパンでの出場歴はなく、中盤は鎌田大地、佐野海舟、遠藤航、田中碧らタレントがひしめく激戦区。それでも、直近の活躍受け、X上には「果たして代表サプライズ招集あるか！？」「結果で頭角を現し始めたな 松木玖生」「森保は頭痛いだろうなぁ笑」「滑り込みでW杯メンバー入りしてほしい！絶対に日本に必要！」との声が寄せられた。

日本は3月の英国遠征でスコットランド、イングランドに連勝。今後は5月31日に国内で実施されるアイスランドとの強化試合を経て、W杯本大会を迎える。北中米W杯ではグループFに入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）