「裾引きずる問題」→ 解決！【niko and ...】145cmスタッフが着こなす「おすすめボトムス」

低身長さんのボトムス選びは丈が合うアイテムが限られるのが悩みの種に。そんな人は低身長さんが着こなすアイテムをチェックすることで、その悩みを解決できるかも。編集部が注目したのは【niko and ...（ニコアンド）】の小柄なスタッフさんのスタイリング。今回は身長145cmのスタッフさんが紹介しているおすすめボトムスをピックアップしました。

低身長でもバランスよくはけるプリーツパンツ

【niko and ...】「フロントプリーツハーフパンツ」\6,000（税込）

一見スカートのように見える、プリーツデザインが特徴のハーフパンツ。洗練された色味のおかげでラフに寄りすぎず、スタイリッシュに決まります。スタッフさんによると「Mサイズは短めなので靴下が見える長さ」とのことで、レッグウェアの組み合わせも楽しめるアイテムです。

ティアードでも重く見えない、軽やかロングスカート

【niko and ...】「ワッシャーティアードスカート」\6,600（税込）

ボリュームのあるティアードデザインながら、軽やかな素材感で重たく見えないのが魅力のアイテム。ハリ感のある素材が使われていてボディラインを拾いにくいので、下半身の体型カバーにもおすすめです。スタッフさんが「フリーサイズですが、ウエスト折らなくても履ける丈」とコメントする通り、低身長さんでもぴったり穿けるロングスカートは要チェック！

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