「スーパーマリオ」の新作映画で、俳優のダニー・デヴィートがワリオ役の候補に挙がっている。映画版でルイージの声を務めている俳優のチャーリー・デイが、「フィラデルフィアは今日も晴れ」の共演者でもあるダニーをマリオの宿敵役に推している。



【写真】マリオワールドに浸るクッパ役の俳優 ワリオ候補に「彼はレジェンドだ」

チャーリーはPolygon.comにこう話す。「僕だったらダニー・デヴィートを選ぶね。彼はあの役にぴったりだ。とにかく面白いから」



それにヨッシー役の俳優ドナルド・グローヴァーも同意。「それはグッドチョイスだ！最高のチョイスだよ。彼に(イルミネーションCEOの)クリス(メレダンドリ)に電話するように言いなよ。上手くいくさ！」とコメントしている。



そして、クッパ役の俳優ジャック・ブラックも「分かってるじゃないか。僕もワリオ役にはダニー・デヴィートがいいね。彼はレジェンドだ。チャーリー・デイ以上にそれが分かっている人はいない」と話している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）