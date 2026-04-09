東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」

同ブランドから、ディズニー作品『くまのプーさん』に登場する「プーさん」と、人気キャラクターの「イーヨー」をフィーチャーした「フラグメントケース」が登場します。

Plus Anq（プラスアンク）新商品 ディズニー『くまのプーさん』フラグメントケース

価格：各7,700円（税込）

サイズ：縦 約8cm×横 約13cm、ストラップ長さ 約18cm（重さ：50g）

発売日：2026年3月24日(火)

販売店舗：Plus Anq（プラスアンク）公式オンラインショップなど

キャラクターの世界観を大切にしながら丁寧に作られているPlus Anqのアイテム。

今回紹介するのは大人の毎日に寄り添う上品なシボ感のある素材と、開けた瞬間に広がるこだわりの総柄アートが魅力のフラグメントケース。

リュックとお揃いのデザインで持ちたくなる、スリムで機能的なアイテムです。

Disney『くまのプーさん』デザイン プー フラグメントケース

大人のためにデザインされた「プーさん」デザインのフラグメントケース。

ミニリュックと同じく、どんなコーディネートにも合わせやすい落ち着いたベージュカラーの素材を使用しています。

フロント中央には、物語のワンシーンをイメージした「プーさん」と風船のシルエットがゴールドの箔押しでデザインされています。

ファスナーの引き手には、赤い風船をイメージした丸みのあるかわいいチャームをプラス。

動くたびに揺れるワンポイントが、物語の余韻を感じさせます。

L字型のファスナーを開けると、どうしてもはちみつが食べたくなってしまった「プーさん」が迷い込んだ、はちみつの世界が総柄で広がります。

鮮やかなイエローやオレンジを基調とした切手風のアートは、外側の落ち着いたトーンとのギャップが魅力。

仕切りもあり、コインや鍵など大切なものを分けて収納できます。

背面には3枚分のカードポケットを備えており、キャッシュレス派の方にも嬉しい収納力。

本体と同素材のベージュカラーのストラップが付いているので、バッグの持ち手にも簡単に取り付け可能です。

Disney『くまのプーさん』デザイン イーヨー フラグメントケース

Plus Anq（プラスアンク）のお客様アンケートでも「困っている姿がかわいい」と声が多かった愛されキャラクター、「イーヨー」を主役にしたフラグメントケース。

こちらはシックなネイビーカラーを採用しています。

フロント中央には、「イーヨー」のしっぽがヨーヨーになってしまっている印象的なシーンを、ゴールドの箔押しで表現。

ファスナーの引き手部分には「イーヨー」のしっぽのリボンをイメージした、立体的なピンクのチャームつき。

ネイビー生地に映えるアクセントになっています。

内側は、ちょっと困った顔や少しさみしそうな姿など、さまざまなシーンの「イーヨー」をぎゅっと詰め込んだ総柄デザイン。

リュックと同様の切手風デザインで、表と裏で二度楽しめるファンにはたまらない仕上がりです。

こちらも背面に3枚分のカードポケット、L字ファスナーの内側にコインや鍵を仕分けて収納できるスペースを備え、実用性は抜群。

付属のネイビーストラップで、そのまま持ち歩いたりリュックに付けたりと、その日のスタイルに合わせて便利に活用できます。

スマートなフォルムと、キャラクターの世界観が詰まった内側のアートが魅力！

Plus Anq（プラスアンク）のディズニー『くまのプーさん』「プーさん」「イーヨー」デザインのフラグメントケースの紹介でした☆

内側はこだわりの総柄アート！Plus Anq（プラスアンク）ディズニー『くまのプーさん』ミニリュック 内側はこだわりの総柄アート！Plus Anq（プラスアンク）ディズニー『くまのプーさん』ミニリュック 続きを見る

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