『時すでにおスシ!?』待山渚役に中沢元紀 キャラクター紹介（4）
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、中沢元紀が演じる待山渚を紹介する。
【写真多数】豪華11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
中沢元紀が演じる待山渚は、みなとの一人息子。父を不慮の事故で亡くしてから、自分のために全力で生きる母を見てきたため、母親思いで優しい真面目な青年に育つ。幼い頃からの夢だった新幹線の運転士を目指して大手鉄道会社への就職が決まり、この春からみなとのもとを巣立ち社会人生活を始める。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
中沢元紀が演じる待山渚は、みなとの一人息子。父を不慮の事故で亡くしてから、自分のために全力で生きる母を見てきたため、母親思いで優しい真面目な青年に育つ。幼い頃からの夢だった新幹線の運転士を目指して大手鉄道会社への就職が決まり、この春からみなとのもとを巣立ち社会人生活を始める。