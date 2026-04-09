豊田ルナ、『BOMB』限定版で等身大グラビア 愛されボディも健在
俳優・グラビアアイドル・アイドルの豊田ルナが、9日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』5月号限定版（ワン・パブリッシング）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。ORICON NEWSに独占カットが到着した。
【写真】愛されボディを惜しげもなく披露した豊田ルナ
豊田は、おなじみの大好きなパンを食べながら、等身大のグラビアの姿を披露。愛されボディは健在で、誌面のQRコードからグラビア動画も見ることができる。
また、限定版の裏表紙は、グループ卒業後初登場となる佐々木ほのかの最新水着グラビア。二十歳になり少し大人っぽくなり、たわわなビキニもより一層魅力的に。それでもアイスを食べるといつもの笑顔に戻るキュートな表情も収めている。
限定版の綴じ込み付録は、豊田ルナの両面ピンナップポスター。
【写真】愛されボディを惜しげもなく披露した豊田ルナ
豊田は、おなじみの大好きなパンを食べながら、等身大のグラビアの姿を披露。愛されボディは健在で、誌面のQRコードからグラビア動画も見ることができる。
また、限定版の裏表紙は、グループ卒業後初登場となる佐々木ほのかの最新水着グラビア。二十歳になり少し大人っぽくなり、たわわなビキニもより一層魅力的に。それでもアイスを食べるといつもの笑顔に戻るキュートな表情も収めている。
限定版の綴じ込み付録は、豊田ルナの両面ピンナップポスター。