乃木坂46菅原咲月、二十歳の現在進行形グラビア 『BOMB』表紙に登場【独占カットあり】
アイドルグループ・乃木坂46の菅原咲月が、9日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』5月号通常版（ワン・パブリッシング）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。ORICON NEWSに独占カットが到着した。
【表紙カット】ノースリーブで艶っぽい表情を浮かべる菅原咲月
菅原は、春の陽気に誘われて…とはならなかった雨模様の中、地元の千葉県でグラビア撮影。まずはTシャツのルームウェアを着て畳でゴロリ、シーツを被ったり押し入れから出てきたりかわいさ満点。
続いては水色のシースルーシャツとデニムショートパンツで、雨の神社で誰かと待ち合わせ。清楚感ある純白のワンピースに着替えては、満開の菜の花畑と河津桜の絶景コントラストで幻想的なシーンを演出する。最後は大人っぽいノースリーブのタイトニットでしっとりと、二十歳の現在進行形を見せた。
副キャプテンとして過ごした約1年、東京ドームライブで卒業していくキャプテン梅澤美波への想い、これからの自分自身のこと、そして15年目の乃木坂46などを語ったロングインタビューも掲載する。
通常版の裏表紙には乃木坂46の林瑠奈が久しぶりとなる同誌ソログラビア。カジュアルな白シャツとデニムといったシンプルな装いで、カメラを見つめる大人な表情。ワンピース姿では屋外を散歩、パンを買ってパクっと自然体な姿を見せている。
通常版の別冊付録は、菅原咲月（乃木坂46）の両面ポスターとなる。
【表紙カット】ノースリーブで艶っぽい表情を浮かべる菅原咲月
菅原は、春の陽気に誘われて…とはならなかった雨模様の中、地元の千葉県でグラビア撮影。まずはTシャツのルームウェアを着て畳でゴロリ、シーツを被ったり押し入れから出てきたりかわいさ満点。
副キャプテンとして過ごした約1年、東京ドームライブで卒業していくキャプテン梅澤美波への想い、これからの自分自身のこと、そして15年目の乃木坂46などを語ったロングインタビューも掲載する。
通常版の裏表紙には乃木坂46の林瑠奈が久しぶりとなる同誌ソログラビア。カジュアルな白シャツとデニムといったシンプルな装いで、カメラを見つめる大人な表情。ワンピース姿では屋外を散歩、パンを買ってパクっと自然体な姿を見せている。
通常版の別冊付録は、菅原咲月（乃木坂46）の両面ポスターとなる。