人間並みの正義感と行動力を見せたゴールデンレトリバーが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で49万回再生を突破し、「これは本当にすごい！」「頭が良くてビックリ」「人間のママみたい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：柴犬におもちゃを取られてしまった1歳の女の子→大型犬に助けを求めて…まるで人のような『正義感にあふれた行動』】

豆柴におもちゃを取られた女の子

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの日常を紹介しています。

この日、うにくんとほのちゃんは2人で遊んでいたそうです。追いかけたり、追いかけられたり…。家中を楽しそうに走り回っていたといいます。しかし、うにくんの狙いは、ほのちゃんが握りしめていた「ぬいぐるみ」でした。

うにくんは、ほのちゃんの隙をついて、ぬいぐるみを奪ってしまったとか。ほのちゃんが「かーしーて」とお願いしても、別のぬいぐるみとの交換を申し出ても、うにくんはなかなかぬいぐるみを手放してくれませんでした。

正義の味方が登場！？

そこで、ほのちゃんは、頼もしい味方に援軍を依頼することにします。それは、なんとおからちゃん！！おからちゃんに泣きつくようにハグをして、「助けて」とお願いしたのです。

すると、おからちゃんは、すっと立ち上がってうにくんに吠えたのだとか。それはまるで「ほのちゃんに返してあげて！」と訴えかけているかのよう…。

実は、おからちゃんは非常に子煩悩な性格なのだそう。ほのちゃんが困っている姿を見て、助けずにはいられなかったのでした。

心優しい姿に感嘆♡

おからちゃんの必死の説得も空しく、うにくんはぬいぐるみを断固として離しませんでした。見かねたおからちゃんは、強行突破に。うにくんの口から無理矢理ぬいぐるみを引きはがし、ほのちゃんの元へ届けたのです。

ほのちゃんを助けたおからちゃんは、満足げにニコニコしていたといいます。とはいえ、ほのちゃんの遊び相手になってあげたうにくんも立派！パパとママは、3兄妹それぞれを褒めてあげたそうです。

本当のママに負けないくらい頼もしいおからちゃんなのでした♡

この投稿には「おからちゃんは正義の味方だね」「優しい援軍は心強いですね」「全員を褒めてあげるパパママ最高」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常は、YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。